Yarın itibariyle sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili yeni uygulama başlayacak .Haziran ayının son gününde koronavirüs kısıtlamaları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Temmuz 2021'den itibaren kaçta? sorusuna yanıt arıyor.

Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz 2021 itibariyle bitti mi?

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sokak kısıtlamalarındaki son durum araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağının akıbeti belli oldu. 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.