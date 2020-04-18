  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Türkiye’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 il arasında yer alan Trabzon’da bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2020-04-18 20:27:38 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Türkiye’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 il arasında yer alan Trabzon’da bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza Maçka ilçesi Hacımehmet mevkiinde bugün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AAK 480 plakalı pikap ile 61 DA 920 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 61 DA 920 plakalı otomobilin içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ile anne ve babası yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza yapan araçların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen neden trafiğe çıktıkları ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı