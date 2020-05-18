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Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:18:36 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul'da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

Tarihi Yarımada Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü'nde caddeler ve meydanlar boş kalırken polis ekipleri de yoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Bugün saat 10.00-16.00 arasında açık olan işletmeler de hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verdi. Bakkal ve marketlere gelerek ihtiyaçlarını alanların maske kullanarak sosyal mesafeye uydukları görüldü.

- Anadolu Yakası'nda da sessizlik hakim

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri dışında sağlık çalışanları, eczaneler ve belediye işçileri görevleri başında yer aldı.

Sarıyer Kilyos'ta mağazaların açılış saatlerine uyan market görevlileri ve kuryeler paket servisi yaptı. Evi marketlere yakın bazı vatandaşlar, günlük alışverişini gerçekleştirdi.

Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'de kısıtlama gününde yoğunluğa rastlanmadı.

Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri ise trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

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