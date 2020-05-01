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Sokağa çıkma kısıtlamasında 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir dahil 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu kez meydanlarda kutlanmazken, kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise bu günü de çalışarak geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:04:57 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir dahil 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu kez meydanlarda kutlanmazken, kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise bu günü de çalışarak geçirdi.


İzmir’in de dahil olduğu 31 ilde ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmazken, kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise yine işlerinin başındaydı.


Belediyelere bağlı temizlik işçileri, İzmir’in cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yaparken, parklarda görevli olanlar ise çimleri susuz bırakmadı. Çalışma izni olan şantiyelerdeki işçiler de 1 Mayıs’ı görevlerinin başında geçirdi.

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