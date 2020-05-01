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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:51:19 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi

ANKARA (AA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendi.

Emniyetin havacılık birimlerince Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Ordu, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta havadan drone ile çekilen görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldığı görülüyor.

Araç ve vatandaşlara yönelik kontrollerini sürdüren polisler ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara işlem gerçekleştiriyor.

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