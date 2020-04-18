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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren 4 kişi yakalandı

2020-04-18 21:41:43 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren 4 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren ve bu anları da sosyal medyadan paylaşan 4 kişi gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişinin Kumsaz Mahallesi'nde denize girdiğini, o anları da sosyal medyadan paylaştıklarını tespit etti.

Görüntülerdeki kişilerin S.Y, M.A, E.S. ve S.Y. olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

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