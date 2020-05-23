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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yeri açık olan esnafa ceza uygulandı - Kırklareli'nde de yüksek sesli müzik dinleyerek seyreden otomobil sürücüsü hakkında ceza tutanağı hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:00:18 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından 00.00'da denetimlerine başladı.

Ekipler, tedbirler kapsamında girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde bir dükkanının kısıtlamaya uymadığını belirledi.

İşyeri sahibine kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı.

Bu arada polis ekipleri Kırklareli'nde kısıtlamaya rağmen çevreyi rahatsız edici düzeyde müzik sesi duyulan otomobili Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda durdurdu.

Bir restoranın paket servisçiliğini yaptığını iddia eden sürücü hakkında ceza tutanağı hazırlandı.

Cezaların Hıfzıssıhha Kurulunca belirleneceği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 789 liradan 3 bin 182 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.



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