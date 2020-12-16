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Yerel Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 19 bin TL ceza
Yerel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 19 bin TL ceza

Bursa'da gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye 19 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 07:29:00 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 19 bin TL ceza

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolunda denetim gerçekleştiren ekipler, 16 LOU 53 plakalı aracı durdurdu.

Aracın içerisini kontrol eden ekipler, 6 kişinin olduğunu fark edince şahısları araçtan indirerek kimlik kontrolü yaptı.

Sürücü Batuhan Y'nin hırsızlıktan arandığını tespit eden ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu maddesi buldu.

Muayenesi olmayan araç, otoparka çekildi.

Araçta bulunan Okan D, Kaan S, Niyazi B, Mert Hakan Y. ve Tevfik Y. ile sürücü Batuhan Y'ye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ve araç çekme cezası da dahil olmak üzere toplamda 19 bin 948 lira ceza kesildi.

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