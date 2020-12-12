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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:45:51 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz, alkollü ve sahte plakalı motosiklet kullanan sürücüye 12 bin 40 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Kent merkezinde denetim gerçekleştiren polisler, Büyük Bölcek Mahallesi'nde M.Y'nin (16) kullandığı 68 AK 363 plakalı motosikleti durdurdu.

Ekipler, M.Y'nin ehliyetsiz ve alkollü, motosikletinin ise tescilsiz ve plakasının sahte olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.Y'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz, sahte plakalı ve tescilsiz araç kullanmak"tan 12 bin 40 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü kovalamaca sonucu Sanayi Sitesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan I'ya "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmak"tan para cezası uygulandı.

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