Sokağa çıkma kısıtlaması olursa kurban nasıl kesilecek?

2020 Kurban Bayram tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz'da idrak edilmeye başlanılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı tarihi yaklaşırlen en çok merak edilenlerden biri de, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin “Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.” dedi.

Kurban kesimleri randevu sistemiyle kesilecek?

2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.