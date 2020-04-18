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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi.

2020-04-18 06:56:58 -
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

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