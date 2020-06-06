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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahili’ne akın ettiler

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından Şile Sahili tatilcilerin akınına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:39:33 -
Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince Şile Sahili’ne akın ettiler

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından Şile Sahili tatilcilerin akınına uğradı. İstanbullular sosyal mesafeli güneşlenerek, maskeyle denize girdiler. Denize girenler havadan görüntülendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır hafta sonları kısıtlamalarından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek Şile Sahili’ne akın etti. İstanbulluların kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise denize girerek kulaç attı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise gölgelik alanlarda piknik yaptı.


Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Yusuf Yıldırım, “Korona virüsünden dolayı yüz yılda yaşanmayacak bir durumu yaşadık. Korona virüsü Dünyayı ve Türkiye’yi ciddi anlamda etkiledi. Bu gün burada tüm önlemler alınmış durumda bizde sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak denize giriyoruz. Tedbirleri elden bırakmayarak eğlenmeye devam ediyoruz” diye konuştu.


Öte yandan sahile akın eden vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

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