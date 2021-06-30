Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar esnetilmeye devam ediyor. Son yapılan kabine toplantısı sokağa çıkma yasakları da tamamen kaldırılıyor. İşte sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusunun cevabı...

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. Bu tarihten sonra yasak olmayacak. Bu hafta sonunda ise sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Seyahat yasağı ne zaman kaldırılacak?

Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağaçıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ilebuna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma veşehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.