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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesiyle Polis ve Jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

2020-04-18 02:50:48 -
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesiyle Polis ve Jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Ekipler cadde ve sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alırken gelen araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Kısıtlamaya rağmen sokakta olanlar uyarılarak evlerine gönderildi.


Korona Virüsü nedeniyle Türkiye’de ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 00:00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak illerinde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ekipler tüm cadde ve sokakları kaparak kontrol noktaları oluşturdu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri gelen araçları ve sokak ile caddelerde gördükleri vatandaşları durdurularak bilgilendirdi. Bazı vatandaşların alışveriş yaptıkları görülürken kimleri ise işten yeni çıktıkları belirterek evlerine gittikleri belirtti. Polis ekipleri vatandaşları uyararak kısıtlamanın başladığını ifade edip evlerine yönlendirdi.

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