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Aktüel

Sokağa çıkma izninde yaşlılara saz çaldı

Tekirdağ’da daha önce sahil alanda saz çalan 75 yaşındaki Hamdi Sadeler, sokağa çıkma izninde dışarı çıkıp diğer yaşlılara saz çaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:46:06 -
Sokağa çıkma izninde yaşlılara saz çaldı

Tekirdağ’da daha önce sahil alanda saz çalan 75 yaşındaki Hamdi Sadeler, sokağa çıkma izninde dışarı çıkıp diğer yaşlılara saz çaldı.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde koronalı günler öncesinde sahil alana gelip saz Çalan 75 yaşındaki Hamdi Sadeler, yaşı gereği uzun zamandır dışarı çıkıp saz çalamıyordu. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yaşlılara sokağa çıkma iznini fırsat bilen Hamdi Sadeler, sazını alıp sokağa çıktı. 75 yaşındaki Hamdi Sadeler sahile yakın bir alanda oturup açık havada gezinen diğer yaşlılara saz çaldı. Hamdi Sadeler yaptığı açıklamada, “Evde bol bol uyuyorum. İnsanlar bunu hak etti. Allah’ta verdi. Hakkettik bunu” dedi.

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