  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma izninde sitem ettim: “Evlatlarım beni unuttu”

Tekirdağ’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:54:09 -
Sokağa çıkma izninde sitem ettim: “Evlatlarım beni unuttu”

Tekirdağ’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirdi. Yaşlı bir vatandaş ise, “Evlatlarım beni unuttu” diyerek sitem etti.


Malkara ilçesinde bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların büyük çoğunluğu 6 saatlik izni parklarda, sokaklarda yürüyüş yaparak geçirdi. Evde kalmaktan bunaldıklarını ifade eden yaşlılar, yasağın en kısa zamanda kaldırılmasını istedi. Yalnız yaşadığını ifade eden 65 yaş üstü bir vatandaş, evlatlarının arayıp,sormamasına üzüldüğünü ifade etti.


Yusuf Çilli de, “Bize izin verildi, iyi güzel de ne bir çay ocağı açık, oturmaya yer de yok. Bu insanlara biraz değer verilsin. Dört duvar arasında hanımla aramız açıldı. Şu yasak kalksa da rahatlasak” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı