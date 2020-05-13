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Aktüel

Sokağa çıkma izinlerinde denize girdiler

0-14 yaş aralığında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkabilmesinden sonra bir grup çocuk aileleri gözetiminde denize girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:17:45 -
Sokağa çıkma izinlerinde denize girdiler

0-14 yaş aralığında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkabilmesinden sonra bir grup çocuk aileleri gözetiminde denize girdi.


Korona virüste normalleşme süreci başlarken, İçişleri Bakanlığının 0-14 yaş aralığında çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği genelgesinin ardından dışarıdaki hareket arttı. Bu kapsamda kimi çocuk parka giderken, bazı çocuklarda ailelerinin gözetiminde Tekirdağ’ın Kumbağ sahilinde denize girdi. Yoğun dalgalara rağmen burada bir süre denize giren çocuklar 4 saatlik sokağa çıkmanın tadını serinleyerek geçirdi. Bazı çocuklarında denizin kenarında kumdan kale yaptığı gözlendi. Saatler 15.00’ı gösterdiğinde ise aileler çocuklarını alıp evin yolunu tuttu.

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