Sokağa çıkan çocuklar Başiskele’yi şenlendirdi

Sokağa çıkmaları kısıtlanan ve alınan kararla 4 saatliğine dışarı çıkmalarına izin verilen 14 yaş altı çocuklar, Başiskele ilçesinde sokakları şenlendirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların alınan kararla sokağa çıkmalarına izin verildi. 11.00-15.00 saatleri arasındasokaklara çıkan çocuklar, Başiskele ilçesinde parklarda doyasıya eğendi. Çocukların sokağa çıkmalarına saatler kala Başiskele Belediyesi, ilçedeki tüm park ve bahçeleri, sokağa çıkacak çocuklar için hazırladı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatı doğrultusunda harekete geçen belediye dezenfektan ekipleri, ilçede bulunan tüm parkları insan sağlığına zararsız dezenfektanlı özel solüsyon ile dezenfekte etti.

Bugün saat 11.00’den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, maskelerini takarak sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde parklarda, yeşil alanlarda ve oyun sahalarında gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık 40 gün sonra evlerinden çıkan minik Başiskeleliler, dezenfekte edilen parklarda salıncaklarda sallandılar, kaydıraklardan kayındılar, bisiklet sürdüler, top oynadılar, arkadaşlarıyla sohbet ettiler. Çocukların mutluluğu gözlerine yansırken bazı kız çocuklarının piknik yaptıkları kameraya yansıdı. Başiskele’nin şanslı çocukları Kocaeli’nin en güzel sahillerinden biri olan Başiskele Sahili’nde de aileleriyle son dakikaya kadar gezdiler.