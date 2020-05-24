Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaş sokak hayvanlarını sevdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bayramın birinci günü sokağa çıkan 65 yaş üstü bir vatandaş sohbet edecek kimse bulamayınca caddedeki iki sokak köpeğini sevip onlarla oyalandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkabileceğinin açıklanmasının ardından Cumhuriyet Mahallesinde oturan 81 yaşındaki İbrahim Yücel sokağa çıktı. Bir süre Çarşı Camii önündeki bankta oturan Yücel, sohbet edecek kimse bulamayınca caddede gezen köpekleri severek onlarla bir süre oyalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasına çok sevindiklerini söyleyen İbrahim Yücel,” Büyük bir hevesle dışarıya çıktım. Ancak saatlerce bankta oturduğum halde sohbet edecek bir arkadaş bulamadım. Canım sıkılmaya başlamıştı, ben köpekleri çok severim. Bu sırada caddede gezinen iki sokak köpeğinin yanına giderek onları okşayıp bir süre oyalandım” dedi.