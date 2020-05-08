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Aktüel

Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

Bilecik’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 gence idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:45:02 -
Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

Bilecik’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 gence idari para cezası uygulandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan Azerbaycan uyruklu 2 gence 392’şer lira idari para cezası uyguladı.Gençler sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmedikleri ve üniversite öğrencisi olduklarını söyledi.


Öte yandan Azerbaycan uyruklu 2 gencin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenci olduğu ve para çekmek için bankaya gittikleri öğrenildi.

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