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Yerel Sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu!
Yerel

Sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu!

Samsun'un Atakum ilçesinde 39 yaşında bir kişi, sokağa atılmış olan koltukta oturur halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:48:00 -
Sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu!

Samsun'da bir kişi, sokağa atılmış olan koltukta oturur halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denezevleri Mahallesi 216. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. (39) sokağa atılmış olan koltuk üzerinde oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan inceleme sonucu İsa G.'nin ölmüş olduğu tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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