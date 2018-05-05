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Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı için 715 imza topladı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza aldığı merak ediliyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:27
Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı için 715 imza topladı
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:27
  1. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz
  2. Vecdet Öz
  3. 24 haziran seçimleri
  4. kaç imza topladı

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