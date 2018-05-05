Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı için 715 imza topladı
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza aldığı merak ediliyor.05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:27
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.
Vecdet Öz, 2 günde ancak 715 imza toplayabildi.
İmza toplama işlemi ise 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek.
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