Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Dolaşım sistemi yetersizliğine sebep olan faktörlere göre şok, temel olarak 6 grupta incelenir. Bunlar; kalp dokusunda meydana gelen hasarlar sebebiyle kan basıncının azalması sonucunda görülen kardiyojenik şok, kanamalı yaralanmalarda aşırı kan kaybına bağlı olarak görülen hipovelmik şok, enfeksiyonlar sebebiyle oluşan septik (toksik) şok, sinir sisteminde yaşanan problemlere bağlı ortaya çıkan nörojenik şok, alerjen maddelerden dolayı ortaya çıkan alerjik (anafilaktik) şok ve ağır yanık vakalarında oluşan yanık şokudur.

Şok durumunda hastada; huzursuzluk, korku, üşüme, kararsızlık, telaş hali, renkte solukluk, morarmış tırnaklar, düşük tansiyon, zayıf nabız, hızlı soluma, soğuk terleme, bulantı, kusma, susuzluk hissi ve az miktarda ancak yüksek yoğunlukta idrar yapılması şeklinde belirtiler görülür.

ŞOK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Şok tedavisinden önce, kişinin sağlık kuruluşuna ulaştırılmasına kadar bazı önlemler alınmalıdır. Şok geçirdiğinden şüphelenilen kişi öncelikle uygun bir örtü ile sarılarak sıcak tutulmalıdır. Ağrısı varsa hastaya ağrı kesici verilebilir. Hastanın ayakta bekletilmesi ya da oturtulması durumlarında beyne yeterli miktarda kan gitmeyeceğinden hasta büyük ihtimalle bayılıp düşebilir ve bu esnada da ciddi bir şekilde yaralanabilir.

Bunu önlemek için hastanın sırt üstü yatırılıp, ayaklarının kalp seviyesinden bir miktar yukarı kaldırılması gerekir. Bu durumda beyne daha fazla kan gitmesi sağlanmış olur. Eğer kişinin kanaması varsa kanama durdurulmaya çalışılmalı, şok sonrası kap durmuşsa da hastaya kalp ve solunum masajı yapılarak sağlık ekibi beklenmelidir.

Şok durumunda, şok türüne bağlı olarak şoka sebep olan faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi uygulanır. Örnek olarak; aşırı kan kaybında kanama durdurulup hastaya kan nakli yapılır, alerjik şoklarda alerjen etki ortadan kaldırılmaya çalışılır, hastanın düşen vücut sıcaklığı yükseltilir, hastaya serum verilir ve ağrısı olan hastalara ağrı kesici ilaçlar verilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.