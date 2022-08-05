Şok oldular... Türk SİHA'ları Batı'da soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettiriyor.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı, oynamaya devam ediyor.

Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.

Welt gazetesinde çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisine neden oldu. Zira kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone'u Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" denildi.