Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor

40 Milyar Ton Su, Dünya'yı Nasıl Etkiliyor?

Yangtze Nehri üzerine kurulu olan Üç Boğaz Barajı'nın gölgesinde tuttuğu su kütlesi dudak uçuklatıcı: 40 milyar tonun üzerinde! Bilim insanlarının yeni analizlerine göre, Dünya üzerindeki en büyük insan yapımı bu su kütlesi, gezegenimizin dengesi üzerinde ölçülebilir ve bilimsel olarak anlamlı değişimlere yol açıyor.

Sustainability Times'ın aktardığı verilere göre, bu kütle değişimi nedeniyle:

Gün Süresi Uzuyor: Dünya'nın dönüş hızı yavaşlıyor ve bir günün süresi yaklaşık 0.06 mikrosaniye uzuyor.

Gezegenin Şekli Değişiyor: Ekvator bölgesinde mikroskobik bir şişkinlik artışı, kutuplarda ise küçük bir yassılık azalması meydana geliyor.

NASA Yıllar Önce Uyarmıştı

Bu bulgular heyecan verici olsa da, konu aslında tamamen yeni değil. NASA'nın Goddard Uzay Merkezi'nden Dr. Benjamin Fong Chao, daha 2005 yılında yaptığı açıklamada, "Araba sürmek gibi basit insan faaliyetleri bile gezegen üzerinde küçük etkiler oluşturabilir," diyerek barajın potansiyel etkisine dikkat çekmişti. Dr. Chao, Üç Boğaz Barajı'nı, insanlığın gezegenin doğal sistemleri üzerindeki etkisini en açık şekilde gösteren yapılardan biri olarak görüyordu.

Etkisi Dev Depremlerle Kıyaslanıyor

Bilim insanları, barajın yarattığı kütle dağılımı etkisinin, 2004'teki 9.3 büyüklüğündeki Sumatra-Andaman depreminin etkisine benzer bir mekanizmaya sahip olduğunu belirtiyor. O depremde, kütle dağılımındaki değişim gün süresini 2.68 mikrosaniye kısaltmıştı.

Üç Boğaz Barajı'nın etkisi çok daha küçük olsa da, devasa su kütlelerinin yer değiştirmesi, gezegenin dönüşünü ve dengesini çok hassas seviyelerde etkileyebiliyor.

Kritik Bir Uyarı: Kırılgan Dünya Dengesi

Uzmanlar, bu değişikliklerin günlük yaşamda fark edilecek büyüklükte olmadığını, ancak çok önemli bir gerçeği ortaya koyduğunu vurguluyor: Dünya inanılmaz derecede kırılgan bir dengeye sahip.

Sustainability Times'ın analizine göre, insanlığın dev altyapı projeleriyle kütle dağılımını değiştirmesi, uzun vadede gezegenin dönüşünü, iklimini ve jeolojik istikrarını küçük fakat biriken etkilerle değiştirebileceği konusunda kritik bir uyarı niteliği taşıyor.