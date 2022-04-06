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Siyaset Şok karar! Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması
Siyaset

Şok karar! Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, istifa edip etmeyeceğini merak edenlere üstü kapalı mesaj gönderdi. Ağıralioğlu, istifa değil, mücadele sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:49:00 -
Şok karar! Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, istifa edip etmeyeceğini merak edenlere üstü kapalı mesaj gönderdi. Ağıralioğlu, istifa değil, mücadele sinyali verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi: "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

 

 

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