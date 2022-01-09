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Dünya Şok iddia! O ülkeyi aynı anda 7 yönden vuracaklar
Dünya

Şok iddia! O ülkeyi aynı anda 7 yönden vuracaklar

Rusya ile Ukrayna arasında iplerin gerildiği Donbas'taki gelişmeleri bütün dünya yakından izlerken, Rus medyası, “Ukrayna aynı anda 7 yönden vurulacak” iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 22:37:00 - 2022-01-09 22:45:42
Şok iddia! O ülkeyi aynı anda 7 yönden vuracaklar

 

Münübe Yılmaz

Rusya ile Ukrayna arasında iplerin gerildiği Donbas'taki gelişmeleri bütün dünya yakından izlerken, Rus medyasından tedirgin edici bir iddia geldi. Rus askerlerinin şu anda Ukrayna sınırı yakınına konuşlandığını hatırlatan Rus medyası, “NATO’nun olası provokasyonlarına ya da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri (DPR ve LPR) topraklarında yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik saldırılarını püskürtmek için bekleyen 100 binden fazla Rus askeri var. Herhangi bir saldırı olması durumunda Rusya Ukrayna'yı aynı anda 7 yönden vuracak” diye yazdı.

Bir günde imha ederler

Uzmanların, Rusya'nın aynı anda 7 farklı yönden eşzamanlı saldırı başlatmasının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 48-72 saat içinde imha edilmesine yol açacağına dikkat çektiğini kaydeden Rus medyası, “Hava kuvvetleri ve deniz filosunun da dahil olması durumunda, bu imha bir güne kadar düşebilir” ifadelerini kullandı.

 

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