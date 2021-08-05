Şok iddia: Myanmar yönetimi koronavirüsü bahane ederek Arakanlıları açlıktan öldürmeye çalışıyor!

Myanmar yönetiminin koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kamplarda yaşayan Arakanlı mültecilerin kamplardan çıkışını yasaklaması, bölgede ciddi bir açlık krizine yol açtı.

Arakan'da yaşanan soykırımın ardından Bangladeş'e sığınan Arakanlıların dışında, 130 bin Arakanlı da Arakan içerisinde mülteci kamplarında yaşıyor. Myanmar yönetiminin yardımda bulunmadığı bu mülteciler daha önceleri kamplardan çıkarak çevredeki doğal ürünlerden gıda toplayıcılığı yapabilmekteydi.

Fakat Myanmar yönetimi, ülkede yükselişte olan koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Arakanlıların kamplardan çıkışını yasakladı ve kampları karantina altına aldı.

Bu karantina kararını alan Myanmar yönetiminin 130 bin Arakanlı mülteciye hiçbir yardımda bulunmaması tepki çekiyor. Bu sebeple Myanmar yönetimi koronavirüsü bahane ederek Arakanlıları açlıktan öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Kamplardan uluslararası medya kuruluşlarına yapılan gizli telefon aramalarıyla haberdar olunabiliyor.

Arakan'da 4 bin mültecinin zor koşullarda yaşam savaşı verdiği Sin Bawkaing kampından telefonla gizlice El Cezire TV'ye ulaşan Arakanlı mülteci ve üç çocuk annesi 33 yaşındaki Win Nu, kampın 14 Temmuz'dan beri kapalı olduğunu ve açlık çektiklerini belirtti.

Arakanlı mülteci kamplarını koronavirüs salgını gerekçesiyle karantinaya alan Myanmar yönetiminin kamplara bu salgınla ilgili bir tedbir önlemi sunmaması da eleştiriliyor.

Kaynak: Mepa News