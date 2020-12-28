Şok iddia! 'Fenerbahçeli Gustavo, Başakşehir maçında Covid'li oynadı'
Bir canlı yayında konuşan futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen Başakşehir maçında oynatıldığını iddia etti.
Fenerbahçe Kulübü, Luiz Gustavo'nun koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen Brezilyalı oyuncuyu Başakşehir maçında oynattı. Bu iddia futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'e ait.
Şok iddia!
Bir canlı yayında konuşan Çelikler, "Gustavo; Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen, Başakşehir maçında oynatıldı." dedi.