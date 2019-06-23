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Şok iddia! '25 yıl önce Trump'ın tecavüzüne uğradım'

Bir moda dergisinin yazarı E.Jean Carroll, 25 yıl önce New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın tecavüzüne uğradığını iddia etti.

23 Haziran 2019 Pazar 12:49
Şok iddia! '25 yıl önce Trump'ın tecavüzüne uğradım'

Söz konusu iddia E.Jean Carroll'un yeni kitabından alıntılar yayınlayan New York dergisinde yer aldı. Carroll, Trump’a karşı cinsel saldırı iddiası gündeme getiren 16’ncı kadın oldu. Buna göre ikili, bir mağazada alışveriş yaparken rastlaştı. Trump, Carroll’dan yardım istedi. Carroll, Trump’ın kabinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Carroll, ölüm tehditleri almak, karalama kampanyalarına maruz kalmak gibi korkular yaşadığını söyledi. Trump ise Carroll ile hiç bir araya gelmediğini söyleyerek “Yeni kitabını satmaya çalışıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:49
  1. E.Jean Carroll
  2. Donald Trump

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  • Cevat Cevat 22 dk önce
    SASIRMAMAK LAZIMDEDESI ALMANYADAN KANADAYA GÖC EDEN YAHUDININ TORUNU.................KANADADA KERHANE ISLETMIS IBNENIN PEZEVENKIN TORUNU TRAMPIN BUYUKANNESINI DE ZAMANINDA SATMIS DEDESI.......TRAMPIN BABASI ISI KERHANEDEN MUTEAHITLIGE CEVIRMIS................ROTHÄSILD KANCAYI TRAMPA DAKMIS BUNU OTEL ZENGINI YAPMISTIR TRAMP TASMALI ROTSILDIN KÖPEGIDIR BASA GETIREN DE ODUR...............ABD BUYUKELCILIGINI KUDISETASIDI ILK ISI OLARAK..............................GÖREVI 3...DÜNY SAVASININ FITILINIATESLEMEKTIR.............UGRASIP DURUYOR.................ONLAR ...YAHUDILER....FITNE ATESINI YAKARHERZAMAN ..ALLAH ISESÖNDURUR.......................LA GALIBEILLALLAH.......................

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