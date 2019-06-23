Şok iddia! '25 yıl önce Trump'ın tecavüzüne uğradım'

Söz konusu iddia E.Jean Carroll'un yeni kitabından alıntılar yayınlayan New York dergisinde yer aldı. Carroll, Trump’a karşı cinsel saldırı iddiası gündeme getiren 16’ncı kadın oldu. Buna göre ikili, bir mağazada alışveriş yaparken rastlaştı. Trump, Carroll’dan yardım istedi. Carroll, Trump’ın kabinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Carroll, ölüm tehditleri almak, karalama kampanyalarına maruz kalmak gibi korkular yaşadığını söyledi. Trump ise Carroll ile hiç bir araya gelmediğini söyleyerek “Yeni kitabını satmaya çalışıyor” dedi.