Şok edici bir istatistik: Zenginlerin yüzde 1'i, dünyadaki yeni servetin üçte...

Davos Zirvesi olarak da bilinen 53. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bu akşam İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. Forum, 30 ülkeden 50'si devlet ya da hükümet başkanı 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirirken, İngiliz Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam ise, şok edici bir rapor yayımladı.

Raporda dünyada yaşanan gelir eşitsizliği arasındaki büyük uçurumu gözler önüne serdi.

Oxfam, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin son iki yılda kalan yüzde 99'luk kesimden iki kat fazla servet kazandığına dikkat çekti.

Oxfam gıda şirketlerinin çok büyük kârlar elde ettiğini ve küresel eşitsizliği azaltmak için ödedikleri vergilerin artırılması gerektiğini açıkladı.

Raporda, dünyanın iklim değişikliği, artan yaşam maliyeti, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kovid-19 salgını dahil eş zamanlı krizlerle kuşatıldığı ancak aşırı zenginlerin daha da zenginleştiği ve şirket kârlarının hızla arttığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, milyarderlerin toplam servetinin 2020'den bu yana günde 2,7 milyar dolar arttığı, buna karşılık en az 1,7 milyar işçinin enflasyonun, ücret büyümesini geçtiği ülkelerde yaşadığı kaydedildi.

Rapora göre zengin şirketler, Rusya-Ukrayna savaşını daha büyük fiyat artışları için bahane olarak kullanıyor. Gıda ve enerji konusunda rekabet eksikliği de fiyatların yüksek tutulmasına sebep oluyor.

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher ise, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Milyarderlerin sayısı artıyor ve daha da zenginleşiyorlar. Bunun yanı sıra büyük gıda ve enerji şirketleri aşırı kâr elde ediyor. Kriz vurgunculuğuna son vermek için yalnızca enerji şirketlerine değil, gıda şirketlerine de ek gelir vergisi getirilmesi çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Raporda, Tesla'nın milyarder Üst Yöneticisi Elon Musk'ın da 2014'ten 2018'e kadar gerçek vergi oranının yüzde 3'ün biraz üzerinde olduğuna işaret edildi.

Borsalardaki fiyatların artması nedeniyle, son 10 yılda büyük servetler katlanarak arttığını dikkat çekilen Oxfam'ın raporunda, “Kazanılan her yeni 100 doların 54,4 doları süper zengin %1'in cebine girerken, yalnızca 70 sent ise en fakirlerin cebine gitti. STK'nın bildirdiği gibi, bu% 50'yi oluşturuyor” denildi.

“Süper zenginlerden ve büyük şirketlerden vergi almak, günümüzün iç içe geçmiş krizlerinden çıkış yoludur” hatırlatmasında bulunan Oxfam, “Zenginler için vergi indirimlerinin bir şekilde servetlerini başkalarına damlattığı şeklindeki uygun efsaneyi yıkmanın zamanı geldi. Kırk yıllık vergi indirimleri gösterdi ki tüm gemileri kaldırmaz, sadece zenginlerin süper yatlarını kaldırır" dedi.

Oxfam ayrıca, kamu parası ve vurgunculuğun neden olduğu kriz kazançlarını geri almak için süper zenginlerin vergilendirilmesi çağrısında bulundu.

Rapora göre dünyadaki milyarderlerin yarısı, doğrudan torunları için veraset vergisi olmayan ülkelerde yaşıyor.

Rapor, bir milyarderin, en alttaki %90'da yer alan bir kişi tarafından kazanılan her 1 dolarlık yeni küresel servet için yaklaşık 1,7 milyon dolar kazandığını gösterdi.

Oxfam'ın raporunda, "Milyarderlerin serveti günde 2,7 milyar dolar arttı. Bu, on yıllık tarihi kazanımların üstüne geliyor - son on yılda milyarderlerin sayısı ve serveti ikiye katlandı" deniliyor.

95 gıda ve enerji şirketinin 2022'de karlarını iki kattan fazla artırdığını dikkat çeken Oxfam, Dünya Bankası'ndan alınan verilere atıfta bulunanarak, dünyanın muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel eşitsizlik ve yoksullukta en büyük artışı gördüğünü dikkat çekti.