Şok eden petrol ve doğalgaz uyarısı! Türkiye detayı olay

Avrupa’nın petrol ve doğal gaz yaptırımları ile Rusya’nın hamleleri enerjide görülmemiş bir durumu ortaya çıkarmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’dan çok ses getirecek bir açıklama geldi. Birol, petrol şirketlerinin Rusya'dan çekilmesinin büyük bir üretim krizi çıkaracağı uyarısında bulundu. Ayrıca petrol ve doğal gaz ithal eden birçok ülkenin borç girdabına gireceğini dile getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol enerji krizi ve önümüzdeki dönem enerji maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ithal eden birçok ülkenin dış borç girdabına girmek üzere olduğunun altını çizen Birol, bunun dünya ekonomisi için son derece riskli bir duruma sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Avrupa’da Rusya kaynaklı yaşanan enerji krizine de değinen Birol Avrupa’nın motor gücü olan büyük ülkelerin enerjiyle ilgili bir özeleştiri yapması gerektiğini ve tedarik ettiği enerjinin büyük kısmını yıllarca neden tek bir ülkeye bağladıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti. Kıtanın şu anda bu kararın cezasını çektiğini belirten Birol büyük bir sürpriz olmaz ise bu kışın biraz yara bere alarak atlatılabilecek gibi göründüğünü kaydetti.

Rusya en büyük müşterisini kaybetti

Rusya’nın Ukrayna savaşı öncesi enerji sisteminin köşe taşlarından bir tanesi olduğunu ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan önce dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olduğunu söyleyen Birol, “Avrupa Rusya için ne kadar önemliyse Rusya da Avrupa için o kadar önemliydi” ifadelerini kullandı.

Birol Rusya’nın açık ara en büyük müşterisini kaybettiğini ve bunu hemen başka müşterilerle ikame etmenin kolay olmadığını belirtirken uluslararası petrol şirketlerinin Rusya’dan çekiliyor olmasının bir üretim krizi yaratacağı uyarısında bulundu.

Gaz merkez için tarih açıklandı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin Rusya ile olan gaz merkezi anlaşması Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. Konuya ilişkin son açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan geldi. Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" diyerek doğal gaz merkeziyle ilgili ilk tarihi verdi.

Petrol fiyatlarının tahminleri

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı.

ING, petrolün varil fiyatının gelecek sene 97 dolar olacağını öngördü.

SPI Varlık Yönetimi petrolün gelecek birkaç çeyrekte 100 doları aşabileceği tahminini paylaştı.