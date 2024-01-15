  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şok eden olay! Trafikte tartıştığı adama çekiçle saldırdı
Aktüel

Şok eden olay! Trafikte tartıştığı adama çekiçle saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 17:12:00 -

Bursa’da trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldıran şoför, amatör kameraya yansıdı.

Bursa’da trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldıran şoför, amatör kameraya yansıdı.

Olay, 12.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yolda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Kamyonun şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför ise “Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23