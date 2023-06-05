Şok eden olay: Taziye evinde yangın çıktı!
Kahramanmaraş depreminde Diyarbakır'da ağır hasar gören binadaki taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş depreminde Diyarbakır'da ağır hasar gören binadaki taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, dün akşam saatlerine doğru Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Mevlâna Halid Mahallesi 443 sokakta bulunan Cımıka Yas Evinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 6 Şubat depreminde ağır hasar gören Menteş 3 Apartman bina sakinleri tarafından boşaltıldı.
Yıkımını bekleyen apartmanı mesken edinen madde bağımlıları binanın giriş katında bulunan Cımıka Yas Evini kullanmaya başladı.
Madde bağımlılarından kaynaklandığı belirtilen yangını gören çevre sakinleri, imkanları doğrultusunda olaya müdahale etmeye çalıştı.
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İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikaline kadar çevre sakinlerinin yardımlaşması cep telefonu kameralarına yansıdı. (İLKHA)