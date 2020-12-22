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Dünya Şok eden olay... Kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladılar!
Dünya

Şok eden olay... Kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladılar!

ABD'nin New York kentine akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İki yolcu kalkış için hazırlanan hareket halindeki uçağın kapısını açıp aşağıya atladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:01:00 - 2020-12-22 10:05:04
Şok eden olay... Kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladılar!

New York'taki La Guardia Havalimanı'nda iki yolcunun bir servis köpeğiyle birlikte taksi halindeki uçaktan piste atladığı belirtildi.

Delta sözcüsünün CNN'e yaptığı açıklamaya göre yolcular Atlanta'ya giden uçağın kapısını açtı.

Gözaltına alındılar

New York Times, iki yolcunun da polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Uçak, olaydan sonra körüğe geri döndü ve tüm yolcuları indirdi. Yolcuların ya başka uçuşlara kaydırıldığı ya da Delta'nın onlara otel sağladığı belirtildi. Uçağa gerekli teknik incelemeler yapıldı.

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