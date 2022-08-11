Şok eden karar! Rus turistlerin girişi yasaklandı

Estonya, kendi makamları tarafından verilen Schengen vizesi olan Rusya vatandaşlarına giriş yasağı getiren ilk AB ükesi oldu.

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, “Bugüne kadar verilen vizeler geçerli kalacak, ancak Estonya'ya girerken vize sahibi olan Rusya vatandaşları yaptırıma tabi tutulacak, yani Estonya'ya girişlerine izin verilmeyecek” dedi.

Yasak önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.

Ayrıca Estonya, diğer ülkelerde Schengen vizesi alan Rusların ülkeye girişini yasaklama konusunu da değerlendirecek.