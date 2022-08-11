  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şok eden karar! Rus turistlerin girişi yasaklandı
Dünya

Şok eden karar! Rus turistlerin girişi yasaklandı

Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini resmen yasakladı. Yasak gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:57:00 -
Şok eden karar! Rus turistlerin girişi yasaklandı

Estonya, kendi makamları tarafından verilen Schengen vizesi olan Rusya vatandaşlarına giriş yasağı getiren ilk AB ükesi oldu.

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, “Bugüne kadar verilen vizeler geçerli kalacak, ancak Estonya'ya girerken vize sahibi olan Rusya vatandaşları yaptırıma tabi tutulacak, yani Estonya'ya girişlerine izin verilmeyecek” dedi.

Yasak önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.

Ayrıca Estonya, diğer ülkelerde Schengen vizesi alan Rusların ülkeye girişini yasaklama konusunu da değerlendirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23