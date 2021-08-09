Şok eden itiraf: ABD'nin devri artık sona erdi

National Interest dergisi köşe yazarı Mark Katz kaleme aldığı yazıda ABD'nin dünya hakimiyetinin biteceğini belirtti. Katz'ın değerlendirmelerine göre ABD'nin son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri varlığını giderek azaltması, ABD kabuğuna mı çekiliyor sorusunu beraberinde getirdi.

Katz özellikle Trump döneminde, NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD'nin, Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim yaratma çabasının yetersiz kaldığın belirtti.

Dış politikada bocalamaya devam ediyor

Biden'in, gelir gelmez Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve "ABD geri döndü" diyerek, Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına karşın, dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiği bir gerçek.

Hegemonik gücün sonu

Son olarak, ABD'nin önce Afganistan'dan askeri varlığını çekmesi, ardından da Irak başta olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasındaki askeri gücünü azaltacağına yönelik sinyalleri, bunun bir taktik manevra mı, yoksa ABD'nin hegemonik gücünün sonu mu olduğu sorularını akla getiriyor.

Katz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ABD’nin dünyanın tek baskın gücü olarak görülür haline geldiğini, ancak 21. yüzyılın başındaki tehditlerin bu tez hakkında şüphelere yol açtığını belirtti. Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.

Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu.

Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı. Orta Doğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.

Çin büyüyor

Washington; Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi.

Müttefiklerine söz geçiremiyor

Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti. ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.