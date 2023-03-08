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Medya Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış
Medya

Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış

Altılı masanın son toplantısının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bulunan CHP'li yöneticiler, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dinlemek isteyince ummadıkları bir hareketle karşılaşmış.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 15:42:00 -
Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış

 

Millet İttifakı'nın adayının belirlendiği son altılı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Diğer partililer de toplantıyı takip etmek için Saadet'in binasına akın etti.

Buradaki gelişmeleri takip eden yazar Talat Atilla, turktime.com'daki bugünkü yazısında ilginç bir ayrıntı aktardı.

Atilla, şunları kaydetti:
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"O masadan gelecek yanıt beklendiği gibi Erdoğan'ın son gelişmelere karşı refleksi de doğal olarak merak ediliyordu.

Canlı yayına çıktığı bilgisi ulaşınca, özellikle CHP'li kurmaylar Erdoğan'ı seyretmek için televizyonun başına geçtiler ama...

CHP'liler Saadet Genel Merkezi'nin görevlilerine televizyonu açmalarını rica ettiler. Görevliler iki kollarını yana açarak, "Talimat böyle. Sistem yukarıdan ayarlanıyor, benim yapabileceğim bir şey yok!" yanıtını verince, CHP'li yöneticiler Erdoğan'ı telefonlarından izlediler.

CHP'li bir yöneticinin ilk yorumu "Hiç şoka girmiş gibi durmuyor!" oldu..."

 

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