Şok diyet yapmadan önce karar verin, sağlıklı zayıflayın! En etkili diyet listesi kiloya göre zayıflama diyet listesi

Kilo vermek ve sağlıklı zayıflamak istiyorsanız kısa süreli şok diyetler yerine vücudunuza uygun bir diyet ve egzersiz programını uygulamanız gerekir. Sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamayı alışkanlık haline getirdiğinizde fazla kilolarınızdan kurtulmanız da kolaylaşır. Şok diyet yapmanıza gerek kalmadan kilo vermenin yollarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Zayıflama kavramı genel olarak kilo kaybı olarak görülse de gerçek ve sağlıklı bir zayıflama için vücuttaki yağ depolarının azalması gerekir. Besin değeri yüksek dengeli bir beslenme programı ve aktif bir yaşamla birlikte kişi ideal kilosuna inebilir, fit ve sağlıklı bir bedene kavuşabilir.

DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENİN

Kilo vermek için ilk olarak beslenme listenizi gözden geçirmeniz gerekir. Gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı olan kaloriden daha fazlasını almamak için sağlıklı beslenmelisiniz. Beslenme listenizde yenilmemesi değil yenilmesi gereken yiyeceklere odaklanmalısınız.

Kilo vermek istiyorsanız sağlıksız olarak nitelendirilen şekerli, unlu ve aşırı yağlı gıdaları tüketmeyi bırakmalısınız. Bunun yerine kendinize dengeli bir beslenme programı oluşturabilirsiniz. Lifli ve proteinli gıdalara beslenme listenizde yer vererek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Kilo vermek için sabah öğle akşam ne yemeliyiz?

Araştırmalar, sağlıklı kilo vermenin zekice planlanmış besin kombinasyonları ile mümkün olduğunu gösteriyor. Kahvaltı; yağsız protein, işlenmemiş tahıl ve meyveden oluşmalı. Öğle yemeği sebze ağırlıklı olmalı. Akşam ise etin yanında mutlaka meyve tüketilmeli.

KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Genellikle kilo vermek isteyenler öğün atlayarak daha kısa sürede zayıflayacağını düşünür. Ancak bilinenin aksine bu çok yanlış bir alışkanlıktır. Akşam yemeği ve kahvaltı arasında 11-12 saatlik bir zaman dilimi vardır. Kahvaltı yapmadığınızda bu süre daha çok artar.

Uzun süre aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatır. Yani kahvaltı yapmayı atlıyorsanız kilo alımına sebep olabilirsiniz. Bu nedenle uyanınca 1 saat içinde mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltının atlanması veya kahvaltıda poğaça ve börek gibi kalorisi yüksek besinlerin tercih edilmesi kilo alımının en önemli nedenlerinden biridir.

VÜCUDUNUZUN İHTİYACI KADAR SU İÇİN

Hem kilo verebilmek hem de sağlığınızı korumak için su içmeniz gerekir. Su, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler.

Her gün su içmek sindirim sistemini düzene sokar ve bağırsakları çalıştırır. Bu sayede ödem, toksin ve şişkinlikten kurtulmanıza yardımcı olur.

Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız her gün 2 litre su içmeniz önerilir. Suyun içerisinde 1 dilim limon ya da maydanoz ekleyebilirsiniz. Bu sayede suyunuz hem daha lezzetli olur hem de vücudunuzdaki yağ yakımı hızlanır.

HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIN

Vücudunuz hareketsiz kaldığında zayıflamanız zorlaşır. Sadece yediklerinize dikkat edere kilo veremezsiniz.

Aldığınız kalorileri her gün düzenli olarak harcamanız gerekir. Bunun için de her gün yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Gün içerisinde yapacağınız 45 dakikalık yürüyüşler sayesinde vücudunuzdaki yağları yakabilir ve kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

Kaslarınız çalıştığı için kendinizi daha zinde ve enerjik de hissedersiniz. Ayrıca yürüyüş yaparak vücudunuzu sıkılaştırabilirsiniz.

Su diyeti:7 günlük su diyeti kaç kilo verdirir?

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor.

Fakir diyet Listesi:Az yiyerek 2 haftada kaç kilo verilir?

Birçok uzmana göre hafta 1-2 kilo vermek sağlıklı ve güvenlidir. Bundan fazla çok hızlı kabul edilir. Haftada 2 kilodan fazla verdiğinizde aşağıdaki sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz vardır: Kas kaybı

En çok ne kilo verdirir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan besinleri sıraladı.

YUMURTA.

YULAF EZMESİ

AZ YAĞLI ETLER

TATLI PATATES

KURUBAKLAGİLLER.

YEŞİL YAPRAKLI VE KÜKÜRTLÜ SEBZELER

ANANAS, ELMA VE PORTAKAL

YOĞURT

Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi İçin Malzemeler

1, 5 litre kaynamış şu

1 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tarçın

2 dilim limon

Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kaynamış suya bütün malzemeleri ekleyin 1-2 saat demlensin.

Gün içerisinde hepsini tüketin.

Günde 1-2 kilo garanti. Metabolizmayı süper çalıştırıyor.

Gün içerisinde için ama mümkünse yemeklerden 1 saat sonra veya önce tüketin.