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Şok detaylar ortaya çıktı! 'Kızlara sor, dövmek isterler mi?'

KKTC'de 2018 yılında Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak ölümüne neden olan 5 sanığın duruşmasına devam edildi. Sanıkların ses kayıtlarının dinletildiği duruşmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
Şok detaylar ortaya çıktı! 'Kızlara sor, dövmek isterler mi?'

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti'ne götürüp elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) Nidai Şanlı ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına devam edildi. Mahkemede sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı.  

'Kızlara sor, dövmek isterler mi?'

Davada tanık olarak dinletilen kişi, rapora ek olarak hazırlanan DVD’lerden oluşan toplam 6 delili mahkemeye sundu ardından sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarını dinletti. 38 ses kaydından oluşan telefon görüşmelerinin bazıları dikkat çekti. Söz konusu ses kayıtlarının bir tanesinde sanık Nidai Şanlı’nın sanık Ozan Körkurt’u arayarak “İster misiniz dövesiniz?” diye sorduğu, sanık Ozan Körkurt’un ise “Evet” şeklinde cevap verdiği ve akabinde sanık Nidai Şanlı’nın yine Ozan Körkurt’a “Kızlara sor, dövmek isterler mi?” diye soru yönelttiği ve “Evet” cevabının alındığı ortaya çıktı. 

'Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum'

Gündem Kıbrıs'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre cinayetin ardından yapılan telefon konuşmasında ise sanık Nidai Şanlı ile Aydan Sel Kızıltaç’ın yeniden olay yerine giderek Kennedy Dede’ye baktıkları ortaya çıktı. Dinlenen ses kayıtlarında, cinayetten 1 gün sonra sanık Nidai Şanlı’nın, diğer sanıklardan birini telefonla arayarak “Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum. Yanımda Aydan var. O yeri bulamıyorum. Tamam buldum” dediği, karşı tarafın ise “Adam orada mı?” diye sorduğu ortaya çıktı.

Kennedy dede'ye 'Cuma' diyorlardı

Yine mahkemede dinlenen ses kayıtlarına göre olaydan bir gün sonra sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’yi aradı ve ağabeyi sanık Onur Körkurt’u sordu. Sanık S.D ise sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’nun yanına gittiğini söyledi. Yine aynı ses kaydında sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’ye Kennedy Dede’yi kastederek “Cuma ne oldu? Duruyor mu?” diye sordu. Sanık S.D’nin ise “O kim?” diye sorması üzerine sanık Ozan Körkurt “Dünkü” diye cevap verdi. Sanık S.D ise “Ne bileyim hiçbir fikrim yok” şeklinde cevap verdi.

Olay ortaya çıkınca panik yaşadılar

Sanıklar arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde, sanıkların olayın ortaya çıkmasından dolayı panik oldukları görüldü. Sanık Zekeriya Kurucu ile Onur Körkurt arasında geçen konuşmada sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’ya “Çık da abim, ben ve S.D geliyoruz. Çık, çık, acele çık” dediği görüldü.

Dava ertelendi

Duruşmaya devam edilmek üzere dava 21 Kasım tarihine ertelendi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
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