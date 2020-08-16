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Ekonomi

ŞOK, büyük iş başardı! Net satışı 10 milyar TL’ye dayandı

Gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 9,9 milyar liraya yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:46:00 -
ŞOK, büyük iş başardı! Net satışı 10 milyar TL’ye dayandı

9 yıldır Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2020 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 9,9 milyar liraya yükseltti. ŞOK Marketler yine bu dönemde 446 yeni mağaza açarak 3 bin 672 kişiye yeni iş imkânı sağladı.

33 bin 410 kişilik büyük aile

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu dönemde elde ettikleri başarılı sonucu şu sözlerle değerlendirdi: Başarımızın arkasında müşteri odaklı iş stratejimiz bulunuyor.

Bu doğrultuda pandemi döneminde de mağaza açmaya, istihdam sağlamaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Yılın ilk altı ayı itibariyle 3 bin 672 kişiye yeni iş imkânı sağlayarak 33 bin 410 kişilik büyük bir aile olduk. COVID-19 salgınına karşı ilk günden itibaren aldığımız önlemleri hassasiyetle uygulamaya devam ediyoruz. Sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı pandemi döneminde başlattığımız Cepte Şok uygulamasıyla adrese teslimat hizmetimiz büyük ilgi görüyor. Cepte Şok ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarımızla’ aynı olacak şekilde karşılıyor, hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. Çalışmalarımızla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya, toplumumuza hizmet etmeye ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz.”

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