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Ekonomi ŞOK Aktüel
Ekonomi

ŞOK Aktüel

ŞOK marketlerinin ilgiyle beklenen indirim kataloğu ŞOK Aktüel ile alışveriş yapmak isteyenler her hafta takip ediliyor. 7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğu yayınlandı. İşte ŞOK Aktüel haftanın ürünleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:46:00 -
ŞOK Aktüel

ŞOK marketlerinin ilgiyle beklenen indirim kataloğu 7 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak olan ürünleri yayınlandı. Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK aktüel nedir?

ŞOK marketler zinciri tarafından her hafta indirime giren belli ürünlerin yayınlandığı kampanya kataloğudur.

ŞOK marketler ne zaman açıldı?

Şok veya ŞOK Marketler 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

ŞOK aktüel haftanın ürünleri

ŞOK marketlerinin bu hafta yayınlanan ŞOK aktüel kataloğunda; Desenli Tonton Tabure, Bebek Güvenlik Ürünleri, Anne Yanı Bebek Yastığı, 80x80 cm Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü, GoKidy Mama Sandalyesi, Klozet Adaptörü, BulTak Kaplumbağa, Tren Şehri 52 Parça, Işıklı Çocuk Çizme,Tekerlekli Oyuncak Kutusu, GoKidy İlk Yaş Aktivite Masası gibi çok kullanılan ürünler yer alıyor.

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