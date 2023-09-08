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Spor Şöhret şımarıklığı! Ronaldo'dan skandal hareket
Spor

Şöhret şımarıklığı! Ronaldo'dan skandal hareket

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:05:00 -

Cristiano Ronaldo, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını ittirdi. Ronaldo'nun şöhret şımarıklığı yüzünden taraftar düşme tehlikesi geçirdi.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, şu sıralar Portekiz Milli Takımının kampında yer alıyor. Dünyanın pek çok yerinden milyonlarca hayranı olan Ronaldo, son olarak kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için havalimanına gelen hayranlarına davranışı ile gündeme geldi.

Ronaldo'nun havalimanında takım otobüsüne ilerlerdiği anlarda gergin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmazken, hayranlardan biri fotoğraf çektirmek için yanına yaklaştı. Ancak Ronaldo, hayranının isteğini ittirerek karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada tepki çekti.

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