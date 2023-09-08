Şöhret şımarıklığı! Ronaldo'dan skandal hareket

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, şu sıralar Portekiz Milli Takımının kampında yer alıyor. Dünyanın pek çok yerinden milyonlarca hayranı olan Ronaldo, son olarak kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için havalimanına gelen hayranlarına davranışı ile gündeme geldi.

Ronaldo'nun havalimanında takım otobüsüne ilerlerdiği anlarda gergin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmazken, hayranlardan biri fotoğraf çektirmek için yanına yaklaştı. Ancak Ronaldo, hayranının isteğini ittirerek karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada tepki çekti.