SOHR dünyaya servis etti: Rus savaş uçakları durmadan vurmaya başladı
Rusya, Suriye'nin doğusuna son 72 saatte toplamda 170 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların Esed rejimine destek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.
Rusya Suriye'nin doğusunda son 72 saatte toplamda 170'i aşkın hava saldırısı düzenledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde bölgede 40'tan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıların Hama'nın doğu kırsalındaki Eseriye, Rakka kırsalındaki Rasafe çölü ve Humus kırsalındaki Suhna çölü bölgelerinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Saldırıların, sahada DAEŞ'e karşı savaşan Esed rejimine destek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
SOHR, son 72 saatteki Rus hava saldırılarının 170'i geçtiğini belirtti.
Bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
Kaynak: Mepa News