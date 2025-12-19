Soğuklar bastırdı! Hastalık arttı, yanlış alışkanlıklar tehlike saçıyor!

Virüslerin yol açtığı grip, soğuk algınlığı, zatürre gibi hastalıkların dönemi başladı. Havaların soğumasıyla bağışıklık sisteminin düşmesi ve kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmemiz nedeniyle virüslerle yayılan üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı arttı. Bu dönemlerde doktora gitmek yerine tavuk suyu, kelle paça ve kemik iliği çorbaları ya da zencefil, limon, baharat karışımı bitki çayları, taviyeler içerek iyileşmeyi planlayanlara uzmanların uyarısı var.

Bal öksürüğü keser mi?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, bitkisel ürünlerin ancak destekleyici olarak fayda sağlayabileceğini belirterek, “Zencefil, zerdeçal, probiyotikler, kefir gibi ürünler bağışıklık sistemini destekleyebilir. Çörekotu ve sarımsak kapsüllerinin de çeşitli faydaları vardır. Ancak bu ürünler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Ek hastalığı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir” dedi. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan önerilere de dikkat çeken Mocan, “Bal öksürüğü keser, adaçayı gribi geçirir gibi ifadeler yaygın ancak sosyal medya kişinin bünyesini bilmez. Bazıları mide ülserinde kullanılmazken, bazıları tansiyonu yükseltebilir” diye konuştu.

Kemik çorbası...

Hastalık döneminde sıkça tüketilen çorbalarla ilgili Prof. Mocan, “Kemik iliği suyu yüksek yağ içerir ve kolesterolü yükseltebilir. ‘Çorba içtim, grip geçti’ gibi bir durum söz konusu değildir, tedaviye destek olabilir” dedi.

‘KOAH ve astımı olanlar dikkatli olmalı’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan da doğal yöntemlerin tedavi edici olmadığını vurguladı. Kayhan, “Buhar banyosu, çorba ve bazı doğal ürünler solunum yollarını rahatlatabilir ancak iyileştirmez, destekleyici uygulamalardır” diye konuştu. Grip hastalığının genellikle 5-7 gün içinde iyileştiğini belirten Kayhan, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kronik hastalığı bulunanlar, morbid obezitesi olanlar ve sigara kullananlarda hastalığın daha ağır seyredebileceğini söyledi. Bu kişilerde zatürre gelişme riskinin de arttığını ifade eden Kayhan, astım ve KOAH hastalarının mevsimsel grip aşı önerdi.