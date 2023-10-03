  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayşenur Arslan’la ilgili flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin nursuz kadın

Türkiye, Avrupa'nın enerji arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor

Emekli maaşlarıyla ilgili kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak

Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili şok ayrıntı! Rusya detayı herkesi şaşkına çevirdi

Bir zamanlar zam üstüne zam geliyordu! Ayçiçeğinde büyük müjde

TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İki ünlü Türk peynir üreticisinden kötü haber! Konkordato talep ettiler
Yerel Soğuklar artınca vatandaş aktarlara rağbet etti!
Yerel

Soğuklar artınca vatandaş aktarlara rağbet etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:45:00 - 2023-10-03 15:46:42

Van’da sağanak yağışların arsından hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda hareketlilik oluşturdu.

Van’da yaklaşık 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar, genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için çeşitli şifalı bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çayının tüketilmesini öneren aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğini belirtiler. Vanlı aktarlar, özellikle içerisinde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkileri barındıran kış çayının gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor.

İHA muhabirine konuşan Hakan Ertaş isimli aktar, havaların soğumaya başlamasıyla sezonu açtıklarını belirtti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle kuşburnu, tarçın ve ıhlamur tüketildiğini ifade eden Ertaş, “Akciğer rahatsızlığı olanlar kozalak şurubu ve macunu çok tercih ediliyor. Bizler soğuk algınlığı konusunda C vitamini açısından zengin olan kuşburnunu öneriyoruz. İkinci sırada ise ıhlamuru öneriyoruz. Bizler 6-7 çeşit bitkiyi karıştırarak kış çayı şekilde de veriyoruz” dedi.

Şifalı bitkilerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla hasta olmadan önce tüketilmesini gerektiğini dile getiren Ertaş, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte şifalı bitkilerin tüketilmesini önerdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık değil zehir saçıyor! Bu belirtilere çok dikkat edin
Sağlık değil zehir saçıyor! Bu belirtilere çok dikkat edin

Sağlık

Sağlık değil zehir saçıyor! Bu belirtilere çok dikkat edin

Canan Karatay'ın favorisi! İbn-i Sinadan, Saraçoğluna hepsi bunu öneriyor: Bunu deneyin, sağlık dolu hayat sürün!
Canan Karatay'ın favorisi! İbn-i Sinadan, Saraçoğluna hepsi bunu öneriyor: Bunu deneyin, sağlık dolu hayat sürün!

Kadın - Aile

Canan Karatay'ın favorisi! İbn-i Sinadan, Saraçoğluna hepsi bunu öneriyor: Bunu deneyin, sağlık dolu hayat sürün!

Defne sabununun saça faydaları: Tedavi yöntemini sizinle paylaşmak istiyoruz! Unutmayalım sağlık elimizde
Defne sabununun saça faydaları: Tedavi yöntemini sizinle paylaşmak istiyoruz! Unutmayalım sağlık elimizde

Kadın - Aile

Defne sabununun saça faydaları: Tedavi yöntemini sizinle paylaşmak istiyoruz! Unutmayalım sağlık elimizde

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!

Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz, kıl fışkırıyor! Saçınız sağlıklı olsun!

Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü, ev yapımı: Notu alamayan kalmasın! Yüzlerce dolar olan ürünleri almayın
Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü, ev yapımı: Notu alamayan kalmasın! Yüzlerce dolar olan ürünleri almayın

Kadın - Aile

Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü, ev yapımı: Notu alamayan kalmasın! Yüzlerce dolar olan ürünleri almayın

Bamya tohumu: En zengin magnezyum kaynağı oymuş! Tohum sayesinde sağlıkta büyük hareketlilik olacak!
Bamya tohumu: En zengin magnezyum kaynağı oymuş! Tohum sayesinde sağlıkta büyük hareketlilik olacak!

Kadın - Aile

Bamya tohumu: En zengin magnezyum kaynağı oymuş! Tohum sayesinde sağlıkta büyük hareketlilik olacak!

Sağlıklı beslenme takıntısı bu hastalığa yol açıyor! Son yıllarda popüler hale geldi
Sağlıklı beslenme takıntısı bu hastalığa yol açıyor! Son yıllarda popüler hale geldi

Sağlık

Sağlıklı beslenme takıntısı bu hastalığa yol açıyor! Son yıllarda popüler hale geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23