"Soğuk Savaş" gittikçe tırmanıyor! Angela Merkel’den Donald Trump’a tepki

Washington ile Berlin arasındaki "Soğuk Savaş" gittikçe tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, Amerikan ordusuna mensup 9 bin 500 askerin Almanya'dan çekilerek Polonya'ya sevkedilmesi operasyonu başladı. İki ülke arasında stratejik işbirliği ağır darbe yerken, şimdi de Rusya yüzünden ilişkiler daha da geriliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesi ile ilgili ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığının “hukuka aykırı” olduğunu söyledi.

Uluslararası ajansların bildirdiğine göre Merkel, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kuzey Akım - boru hattı projesinin ülkesinin ekonomik menfaatlerine uygun olduğunu ve tamamlanması gerektiğini belirtti.

ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen, Almanya'nın Baltık Denizi'nde boru hattı inşasını desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Alman lider, “Projenin bitirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ABD'de bazı senatörler, Kuzey Akım-2 projesi nedeniyle Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanması talebinde bulunmuştu.

‘Baskı aracı’

Bu arada Sputnik'in haberine göre, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steve Womack, ABD Senatosu'nun Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı ek yaptırımları savunma bütçesi taslağına dahil ettiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steve Womack, Rusya'nın Kuzey Akım-2'yi bir 'baskı aracı' olarak kullanmak istediğini ve amacının ayrıca Polonya ve Ukrayna'nın Rus gazına bağımlılığını artırmak olduğunu iddia etti.

Womack, Twitter hesabından "Yapımını durdurmayı amaçlayan yaptırımların öncülerinden bir olmaktan gurur duyuyorum ve bu önceliği ulusal savunma bütçesi taslağına dahil ettiği için Senato'yu alkışlıyorum" paylaşımında bulundu.

Yaptırımların savunma bütçesi taslağına dahil edilmesi, onaylanmasının hızlandırılacağı anlamına geliyor. Sıradan bir yasa tasarısının onaylanmasının zaman almasına karşılık, askeri bütçe hemen onaylanıyor ve başkan tarafından veto edilmesi ihtimali bulunmuyor.

Senatörler geçen yıl da aynı yolu izleyerek Kuzey Akım-2'ye karşı ilk yaptırım paketinin savunma bütçesinin bir parçası olarak yürürlüğe girmesini sağlamıştı. Ardından, gaz hattının borularını döşeyen İsviçreli Allseas şirketi, çalışmalarını derhal durdurarak gemilerini geri çekmişti.

Kuzey Akım-2 projesi

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından Kuzey Akım-2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı Senato'ya sunulmuştu.