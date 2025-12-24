  • İSTANBUL
Aktüel Soğuk kış günlerinde Düzce Belediyesi sıcaklığı
Aktüel

Soğuk kış günlerinde Düzce Belediyesi sıcaklığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Soğuk kış günlerinde Düzce Belediyesi sıcaklığı

Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplara ayni desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde uygulanan ve geleneksel hale getirilen “Bir Bot, Bir Mont Kampanyası” bu yıl da başladı.

Düzce Belediyesi, her yaştan vatandaşın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyor. Uzun yıllardır uygulanan sosyal projeler arasında yer alan “Bir Bot, Bir Mont Kampanyası” da bu yıl ihtiyaç sahipleri için başlatıldı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin adet bot ve 2 bin adet mont özellikle çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere verilmeye başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, müdürlüğe bağlı uzman personeller tarafından daha önceden tespit edilip, incelemesi gerçekleştirilen ihtiyaç sahipleri, Düzce Belediyesi’nin Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan ek hizmet binasına gelerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan stantlardan seçimlerini yaptı.

 

Belediye öz kaynakları ile hazırlanan 2 bin adet ayni destek malzemesi, 6-17 yaş arasındaki çocuklar için ailelerine teslim edildi. Dağıtım sürecinde aileler ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ileterek sohbet etti. Kılıç yaptığı açıklamada; “Düzce Belediyesi olarak her gün düzenlemiş olduğumuz bot ve mont kampanyamızı bu yıl da sürdürüyoruz. Kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse yoksa biz varız” ifadelerini kullandı.

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 0380 523 01 58  numaraları hattı arayarak detaylı bilgi alabilir.

