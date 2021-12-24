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Aktüel Soğuk kış gecelerinde muhabbetler tel helva ile tatlanıyor
Aktüel

Soğuk kış gecelerinde muhabbetler tel helva ile tatlanıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, gezek kültürü ve yaren meclislerinde yapılan ‘Tel Helva’ geleneği sürdürülürken, vatandaşlar özellikle soğuk kış gecelerinde köy odaları ve evlerinde tel helva ile muhabbetlerini tatlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:34 -
Soğuk kış gecelerinde muhabbetler tel helva ile tatlanıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, gezek kültürü ve yaren meclislerinde yapılan ‘Tel Helva’ geleneği sürdürülürken, vatandaşlar özellikle soğuk kış gecelerinde köy odaları ve evlerinde tel helva ile muhabbetlerini tatlandırıyor.

Sandıklı ilçesinde eski geleneklerin yaşatılması adına faaliyet gösteren Sandıklı Gardeş Yarenler tarafından Çay Mahallesi Dereboyu caddesindeki Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen gecede çekilen ‘Tel Helva’ ilçede vatandaşlar tarafından ‘pişmaniyenin atası’ olarak biliniyor.

Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan ve çekimi yapılan tel helva, ilk önce kaynatılarak mat haline gelinceye kadar su ve şekerin karıştırılmasıyla yapımına başlıyor. Kaynamaya bırakılan şeker ve suyun içerisine birkaç adet limon tuzunun eklenmesi sonrası mat halini alan şerbet, soğuk havaya, yada pencereye çıkarılarak macun kıvamına gelmesi sağlanıyor.

Usta tarafından yoğrulan macun, başka bir tepsiye alınarak leblebi tozu ile karıştırılıyor. Pişmaniye kıvamını alıncaya kadar geceye katılan vatandaşlar tarafından karıştırılan macun tel tel oluncaya kadar katlanarak çevriliyor.

“Kültürü yaşatmak için bu geleneği sürdürüyoruz”


‘Tel Helva’ yapımı için bir araya gelen Gardeş Yarenler Yaren Çavuşu Selahattin Işık, "Geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Işık, yaptığı açıklamada, “Geçmişten aldığımız kültürü yaşatmak için bu geleneği sürdürüyoruz. Gençler ile bir araya gelerek geçmişten aldığımız, dini, milli kültürlerimizi bir sonraki kuşağa aktarmak istiyoruz. Bugün de burada ‘Tel Helva’ yaptık. Tel helvanın kendine göre belirli kural ve kriterleri var. Bunlardan bir tanesi havanın eksi 10-12 olması gerekiyor. Bunun yanında yaptığımız ortamın da sevgi ve muhabbet olması gerekiyor” dedi.

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