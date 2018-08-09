Soğuk duşun inanılmaz faydaları

UYANIKLIĞI ARTTIRIR

Vücudu yatıştırmak için sabahları soğuk duş almak ve o soğuk suyu vücudumuzdan dökülürken ki his ne kadar korkunç gibi gelse de aslında bizim derin nefes almamızı sağlar. Vücudumuzda yaşadığımız bu şok tepki vücut sıcaklığımızı korur. Derin bir nefes alırız böylelikle daha çok oksijen alınımı olur. Kalp hızımız artar ve vücuda daha fazla kan pompalanır. İşte bu bize gün için yeterli doğal bir enerji dozu verir.

CİLT VE SAÇI TEMİZLER

Canlı, sıkı bir cilt ve saç görünümünü sağlamak için en doğal yollardan biridir soğuk duş. Sıcak su cildin kurumasına eğilimi arttırır, bu yüzden kuruyan deri gözeneklerin tıkanmasına yol açar. Ayrıca cildimizdeki gözenekleri sıkmak için soğuk su kullanmak en iyisidir.

Kurul sertifikalı dermatolog Dr.Jessica Krat, Huffington Post dergisine buz gibi soğuk ya da ılık suyla duş almanın cildimize yardımcı olduğunu ve sağlıklı doğal yağların hızlı bir şekilde emilmesini engelleyerek cildin kurumasını önlediğini belirtti. Saç bakımına gelince, soğuk duş saç derisi ve saç köklerinin düzleştirme ve kavrama yeteneğini artırarak, daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı görünmesini sağlar dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR VE KAN DOLAŞIMINI ARTTIRIR

Soğuk su bazı kalp sorunlarıyla mücadele de yardımcı olabilir, kan dolaşımını teşvik ederek sirkülasyonu artırır. Doğal sağlık uzmanı Dr Joseph Mercola göre soğuk su daha verimli kan pompalaması için arterleri açtığını aynı zamanda daha düşük kan basıncı oluşturarak, bloke olmuş arterleri açarak genel kalp sağlığını ve bağışıklık sistemimizi geliştirdiğini aktardı.

KAS AĞRILARINI GİDERİR

Sporcuların eğitimden sonra kas ağrılarını azaltmak için buz banyoları yaptıklarını hep görmüşüzdür. 2009 yılında yapılan çalışmaya göre spor dan sonra soğuk duş alan kişilerin sıcak duş alan kişilere nazaran daha az kas ağrısı çektiği ortaya çıktı.

LENF SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Lenf sistemi atık maddeleri vücuttan dışarı çıkararak patojenler (hastalıklara neden olan organizma – mikrop) ile savaşır. Atık maddelerin taşınması lenf sıvısı ile sağlanır. Lenf sıvısının hareketi kasların kasılması ile olur. Soğuk duş bütün vücuttaki kasların kasılmasını sağladığı için lenf sistemi de daha iyi çalışır. Böylece atık maddeler vücuttan daha hızlı atılır. Eğer lenf sistemi iyi çalışmazsa atık maddeler vücudun uç noktalarında toplanır. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

STRESS VE DEPRESYONU HAFİFLETİR

Soğuk duş depresyona yardım etmede ve önlemede de yardımcı olur. Virginia Common Wealth Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre soğuk su beynin mavi noktalarını uyarıyor. Mavi noktalar beynin noradrenalin üretim bölgesi. Noradrenalin ise depresyonu önlemede kullanılan bir hormon.